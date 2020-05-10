Россиянам напомнили о еще одних длинных выходных в 2020 году

Жители РФ в 2020 году будут отдыхать три дня подряд: 12,13 и 14 июня.

Граждан РФ ожидают еще одни длительные выходные. Согласно российскому Трудовому кодексу, 12 июня, когда празднуется День России, в нашей стране считается нерабочим днем. Уточняется, что в 2020 году этот день выпадает на пятницу. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд, а именно 12,13 и 14 июня.

Кроме того граждан РФ ожидает еще один выходной день посреди рабочей недели. 4 ноября 2020 года, в среду, отмечается День народного единства, пишет "Российская газета".