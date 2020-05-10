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Названы отличия инфекции COVID-19 от гриппа

10.05.2020 19:01
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Названы отличия инфекции COVID-19 от гриппа

Грипп, как правило, поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус - легкие и их капилляры.

Глава отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об основных отличиях новой вирусной пневмонии от гриппа. Она отметила, что оба заболевания являются вирусными и относятся к острым респираторным инфекциям, однако грипп, в большинстве случаев, поражает верхние дыхательные пути, а COVID-19 - легкие и их капилляры. Также она добавила, что инкубационный период коронавируса больше, чем у гриппа, а значит длительность заболевания новой вирусной пневмонии увеличивается. Помимо этого состояние пациента может резко ухудшиться, пишет "360".

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