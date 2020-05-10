В России число заболевших COVID-19 увеличилось на 11012 человек

На сегодняшний день в стране общее количество инфицированных достигло 209688 человек.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции COVID-19 за прошедшие 24 часа в Российской Федерации выявили 11012 новых случая инфицирования коронавирусом. Уточняется, что наибольшее число зараженных обнаружено в Москве (5551 человек), Московской области (1133 человек) и Санкт-Петербурге (414 человек).

Таким образом, на 10 мая 2020 года в России общее количество заболевших достигло 209688 человек, из них 34306 инфицированных выздоровели, 1915 пациентов скончались от осложнений.