Путин 11 мая обсудит возможность продления вынужденных каникул из-за COVID-19

Дмитрий Песков заявил, что "завтра у президента запланировано совещание".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА Новости сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет рассмотрена возможность продления вынужденных каникул из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением новой вирусной пневмонии сообщили, что на 10 мая в стране общее число инфицированных достигло 209688 человек, из них 34306 человек выздоровели, 1915 человек умерли от коронавируса.