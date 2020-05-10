Президент объяснил, в чем заключается российская национальная идея

Владимир Путин считает, что успех зависит от будущих, а не прошлых побед.

Российский лидер Владимир Путин в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" рассказал, что национальная идея Российской Федерации заключается в патриотизме.

"Да, в патриотизме. Я думаю, что ничего другого не может быть", - сказал глава государства.

По мнению российского лидера, преданность и любовь к Родине не должны быть "квасными, затхлыми и кислыми". Также Владимир Путин выразил уверенность, что патриотизм нужно посвятить развитию своей страны, так как успех зависит от будущих, а не прошлых побед, пишет "Известия".