Президент объяснил, в чем заключается российская национальная идея
Владимир Путин считает, что успех зависит от будущих, а не прошлых побед.
Российский лидер Владимир Путин в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" рассказал, что национальная идея Российской Федерации заключается в патриотизме.
"Да, в патриотизме. Я думаю, что ничего другого не может быть", - сказал глава государства.
По мнению российского лидера, преданность и любовь к Родине не должны быть "квасными, затхлыми и кислыми". Также Владимир Путин выразил уверенность, что патриотизм нужно посвятить развитию своей страны, так как успех зависит от будущих, а не прошлых побед, пишет "Известия".
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Какой патриотизм? Больше путина никто не нанес вреда России. Ежегодно тысячи самых одаренных людей покидают страну.Что общего у меня с сечиным, миллером, ротенбергом и пр швалью. которые отняли и поделили напциональное достояние страны.