В России разработали требования к проведению ЕГЭ

Дата начала сдачи экзаменов осталась прежней - 8 июня.

10 мая замминистра просвещения Дмитрий Глушко в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором разработало требования к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. По его словам, специалисты проведут дополнительную дезинфекцию помещений, российским школьникам будут измерять температуру, обрабатывать руки антисептическими препаратами, а также рассаживать зигзагообразно на большом расстоянии друг от друга.

Помимо этого Глушко подчеркнул, что решения о повторном переносе ЕГЭ российские власти пока не принимали, это будет зависеть от сложившейся эпидемиологической ситуации в стране. Таким образом, дата начала сдачи экзаменов осталась прежней - 8 июня.