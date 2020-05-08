Минздрав: ЕГЭ необходимо перенести на август-сентябрь
Специалисты Минздрава считают, что из-за сложной эпидемиологической обстановки с коронавирусом в России проводить ЕГЭ в июне нельзя.
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что сдачу ЕГЭ необходимо отложить. По его словам, начать проведение экзаменов в назначенную на 8 июня дату невозможно из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Мурашко подчеркнул, что в ведомстве рекомендуют перенести ЕГЭ на конец августа - начало сентября, но точную дату возможного переноса экзаменов не назвал.
"На июнь точно ориентироваться нельзя, если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь", - цитирует Мурашко РИА Новости.
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