Вильфанд предупредил об аномальном похолодании

В Москве 13 мая столбик термометра опустится до +9-+14°C.

С 13 мая 2020 года в российской столице будет наблюдаться аномально холодная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, 12 мая в Москве в первой половине дня температура воздуха поднимется до +26°C, а затем столбик термометра начнет сильно опускаться. Роман Вильфанд добавил, что в среду, 13 мая, температура опустится до +9-+14°C. При этом до конца недели показатели установятся ниже климатической нормы на 4-5°C, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.