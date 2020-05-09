Минобороны: строительство главного храма Вооруженных сил завершено

Появление главного храма Вооруженных сил РФ приурочено ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Министерство обороны России на своей странице в Twitter написало, что строительство главного храма Вооруженных сил РФ завершено.

В ведомстве добавили, что храм возвели в подмосковном парке "Патриот" и его появление приурочено ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, пишет РИА Новости.