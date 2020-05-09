Минобороны: строительство главного храма Вооруженных сил завершено
09.05.2020 17:30
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Появление главного храма Вооруженных сил РФ приурочено ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Министерство обороны России на своей странице в Twitter написало, что строительство главного храма Вооруженных сил РФ завершено.
В ведомстве добавили, что храм возвели в подмосковном парке "Патриот" и его появление приурочено ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, пишет РИА Новости.
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