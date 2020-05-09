Президент поздравил ветеранов и граждан с 9 мая

Владимир Путин пообещал, что 75-летие Победы в ВОВ будет отмечено "широко и достойно".

Лидер Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, после чего поздравил ветеранов и всех российских граждан с 9 мая.

"От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник, мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно", - сказал глава государства.

Владимир Путин в своей речи подчеркнул важность и неизменность духовного и нравственного значения Дня Победы. Также российский лидер пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет отмечено "широко и достойно". По его словам, обязательно будет проведен парад на Красной площади и марш "Бессмертного полка". Закончив обращение, глава государства объявил минуту молчания, после чего возложил цветы к монументам городов-героев, пишет РИА Новости.