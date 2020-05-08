В Германии напомнили, кто виновен в начале Второй мировой войны

Возложить вину в развязывании Второй мировой войны на СССР бесчестно.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в своей статье, посвященной Дню освобождения, который в Европе празднуют 8 мая, ответил Польше, Украине, странам Прибалтики и всем, кто пытается возложить вину в развязывании Второй мировой войны на СССР. По его словам, только Германия виновата в начале страшной войны, виновата в холокосте. А все те, кто пытается переписать историю и подменить факты удобными им вымыслами разделяют Европу. Маас особо подчеркнул, что все попытки навязать жертвам войны роль преступников являются абсолютно бесчестными, пишет НТВ.