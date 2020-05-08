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Оборот малого и среднего бизнеса снизился в два раза

08.05.2020 19:59
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Оборот малого и среднего бизнеса снизился в два раза

В апреле оборот малого и среднего предпринимательства снизился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным IT-компании «Эвотор», оборот малого и среднего бизнеса за апрель снизился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные получены после анализа информации с онлайн-касс. Больше всего пострадали

  • фитнес-центры, обороты которых упали в 10 раз;
  • магазины одежды и обуви, объемы продаж которых уменьшились в 8 раз;
  • салоны красоты, выручки которых упали в 7 раз;
  • стоматологические клиники, чьи доходы сократились почти в 4 раза.

Также сократились обороты турагентств на 89%, мини-гостиниц - на 72%, магазинов домашнего текстиля - на 77%, оптики - на 72%, магазинов цветов - на 65%, ювелирных магазинов - на 52%, несетевых продуктовых магазинов - на 30%, специализированных продуктовых лавок - на 16%, магазинов по продаже алкогольной продукции - на 16%, табачных киосков - на 29%, пишет Коммерсант.

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