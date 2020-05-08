С бурятских компаний будут частично сняты ограничения

С десятого мая будет расширен список компаний, которым будет разрешено работать после введенных ограничений из-за коронавирусной инфекции – соответствующая информация появилась на сайте правительства Бурятии.

Кому разрешать работать

Всего будет разрешено работать пятнадцати категориям малого и среднего бизнеса. Это не только индивидуальные предприниматели, но юридические лица.

«Распоряжением правительства Республики №225-р от 6 мая 2020 года определены 15 категорий малого и среднего бизнеса, которым с 10 мая будет разрешена предпринимательская деятельность», - гласит документ.

Как поясняется, работу возобновят предприниматели и компании, занятые в таких сферах как химчистка, стирка, компьютерный и другой ремонт техники. Кроме этого, продолжат функционировать предприятия, заняты в таких сферах как ремонт обуви, часов, пошив одежды, мойка авто и так далее.

Ситуация в регионе

Напомним, что в конце прошлого месяца российский лидер Владимир Путин распорядился, чтобы кабмин, региональные власти и бизнесмены начали подготовку к общенациональному плану, который позволит нормализовать уровень деловой жизни и восстановить занятость и доходы россиян.

Что касается ситуации в Бурятии с коронавирусной инфекцией, то на данный момент официально подтверждено 548 случаев заболеваний, за последние сутки – тридцать заболевших. Выздоровело 162 человека, летальных исходов – четыре случая. На стационарном лечении 256 больных, на амбулаторном, в пансионате – 126 пациентов.