Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
08 МАЙ, 19:11 МСК
USD (ЦБ)    73,8725
EUR (ЦБ)    80,0039

08 МАЙ, 19:11 МСК
USD (ЦБ)    73,8725
EUR (ЦБ)    80,0039
Все для победы Коронавирус

Роспотребнадзор: COVID-19 теряет активность при +30℃

08.05.2020 15:55
Комментарии
Роспотребнадзор: COVID-19 теряет активность при +30℃

Жара и солнечные лучи сильно влияют на инфекционную активность COVID-19.

По данным специалистов Роспотребнадзора, при сильной жаре и попадании прямых солнечных луче новый COVID-19 практически полностью теряет свою инфекционную активность. Это происходит при повышении температуры до +30℃. А при +70℃ коронавирус полностью теряет способность заражать человека, пишет РБК.

Комментировать (без регистрации)
Количество инфицированных COVID-19 в Москве приближается к 100 тыс. человек
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Цены на самое необходимое в России ускорили рост

Цены на самое необходимое в России ускорили рост
Экономика

На крыльях Победы. Как советская авиация отвоевала мирное небо в Великую Отечественную войну?

На крыльях Победы. Как советская авиация отвоевала мирное небо в Великую Отечественную войну?
Общество

Сколько россияне будут тратить на маски и перчатки при масочном режиме

Сколько россияне будут тратить на маски и перчатки при масочном режиме
Экономика

Налоги и отсутствие перспектив. Павел Дуров раскритиковал жизнь в США

Налоги и отсутствие перспектив. Павел Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика

Белоруссия переходит на нефть из США. Лукашенко обыграл Путина

Белоруссия переходит на нефть из США. Лукашенко обыграл Путина
Экономика 7

Саудовская Аравия завершила ценовую войну против России

Саудовская Аравия завершила ценовую войну против России
Экономика 6

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России готовились к юбилею Победы, строили АЭС и боролись с COVID?

ТОП-10 достижений недели: как в России готовились к юбилею Победы, строили АЭС и боролись с COVID?

В Республике Мордовия открыли два новых путепровода и мост через реку Инсар

В Республике Мордовия открыли два новых путепровода и мост через реку Инсар

В Новосибирске начали новый этап строительства хоккейной арены к молодежному Чемпионату мира 2023 г.

В Новосибирске начали новый этап строительства хоккейной арены к молодежному Чемпионату мира 2023 г.

Пермская компания Promobot отправляет в Европу первые автоматические тепловизоры для борьбы с COVID

Пермская компания Promobot отправляет в Европу первые автоматические тепловизоры для борьбы с COVID

Новости дня

18:57 Путин и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры Путин и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры
Кудрин: поддерживать надо весь малый бизнес
Кудрин: поддерживать надо весь малый бизнес
17:51 Минфин утроит ежедневные продажи валюты из ФНБ Минфин утроит ежедневные продажи валюты из ФНБ
16:38 Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток
16:19 Роспотребнадзор назвал срок продления правил поведения из-за COVID-19 Роспотребнадзор назвал срок продления правил поведения из-за COVID-19
16:09 Банк России может снизить ключевую ставку на 100 б.п. Банк России может снизить ключевую ставку на 100 б.п.
14:53 Эксперт дал прогноз по курсу рубля Эксперт дал прогноз по курсу рубля
В Италии создана первая в мире вакцина, которая убивает коронавирус
В Италии создана первая в мире вакцина, которая убивает коронавирус
13:49 Минздрав: ЕГЭ необходимо перенести на август-сентябрь Минздрав: ЕГЭ необходимо перенести на август-сентябрь

Узнай, страна!

15:08 ТОП-10 достижений недели: как в России готовились к юбилею Победы, строили АЭС и боролись с COVID? ТОП-10 достижений недели: как в России готовились к юбилею Победы, строили АЭС и боролись с COVID?
В Санкт-Петербурге подготовлен второй пакет мер по поддержке бизнеса
В Санкт-Петербурге подготовлен второй пакет мер по поддержке бизнеса
13:18 В Республике Мордовия открыли два новых путепровода и мост через реку Инсар В Республике Мордовия открыли два новых путепровода и мост через реку Инсар
12:36 В Новосибирске начали новый этап строительства хоккейной арены к молодежному Чемпионату мира 2023 г. В Новосибирске начали новый этап строительства хоккейной арены к молодежному Чемпионату мира 2023 г.
12:05 Пермская компания Promobot отправляет в Европу первые автоматические тепловизоры для борьбы с COVID Пермская компания Promobot отправляет в Европу первые автоматические тепловизоры для борьбы с COVID
07 МАЙ, 14:32 В Ленобласти вышел на ходовые испытания первый российский краболов, построенный по инвестквотам В Ленобласти вышел на ходовые испытания первый российский краболов, построенный по инвестквотам
07 МАЙ, 14:13 В Ростовской области в полном объеме заработала Каменская ветроэлектростанция В Ростовской области в полном объеме заработала Каменская ветроэлектростанция
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
07 МАЙ, 13:27 В Курской области на Курской АЭС-2 установили каркас шахты реактора и первое крупное оборудование В Курской области на Курской АЭС-2 установили каркас шахты реактора и первое крупное оборудование
06 МАЙ, 14:47 Ульяновск получил одобрение РАН и 55 тысяч голосов за присвоение звания «Город трудовой доблести» Ульяновск получил одобрение РАН и 55 тысяч голосов за присвоение звания «Город трудовой доблести»
06 МАЙ, 14:21 На Курской ТЭЦ завершили реконструкцию второй газотурбинной установки более чем за 0,5 млрд рублей На Курской ТЭЦ завершили реконструкцию второй газотурбинной установки более чем за 0,5 млрд рублей
06 МАЙ, 14:06 В Санкт-Петербурге успешно завершили испытания главного турбогенератора для атомного ледокола «Урал» В Санкт-Петербурге успешно завершили испытания главного турбогенератора для атомного ледокола «Урал»
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter