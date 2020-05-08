Количество инфицированных COVID-19 в Москве приближается к 100 тыс. человек

Общее количество инфицированных составило 187859 человек.

За минувшие сутки российские медики обнаружили 10699 инфицированных коронавирусной инфекцией. При этом, наибольшее количество зараженных, 5846 человек, зафиксировано в Москве, где общее количество инфицированных COVID-19 достигло 98522 человек.

Общее количество зараженных коронавирусом в России составляет 187859 человек, выздоровело 26608 пациентов, 1723 человека скончались.