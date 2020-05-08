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Семьи медиков, скончавшихся от COVID-19, получат 2,7 млн рублей

08.05.2020 10:40
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Семьи медиков, скончавшихся от COVID-19, получат 2,7 млн рублей

Президент утвердил страховые выплаты для медицинских работников, борющихся с коронавирусом.

Медицинские работники, работающие с инфицированными коронавирусом пациентами, получат дополнительные страховые гарантии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Так, согласно новому документу в случае смерти медицинского работника от коронавируса, семья погибшего получит 2,7 млн рублей. Также предусмотрены страховые выплаты при возникновении осложнений после инфицирования медицинского работника коронавирусом. Так:

  • если в результате заболевания наступят осложнения повлекшие временную нетрудоспособность, но не приведшие к инвалидности, то выплата составит 68,8 тыс. рублей;
  • если в результате осложнений наступает инвалидность I группы, по выплаты составят 2 млн рублей, II группы — 1,3 млн рублей, III группы — 688 тыс. рублей, пишет РБК.
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