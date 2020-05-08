За минувшие сутки в России коронавирусом заболели 10 699 человек

Вирус COVID-19 обнаружен у 10 699 человек из 83 регионов, о чем проинформировал оперативный штаб. Летальных случаев – 98, выздоровевших – 2 805.

В общей сложности на данный момент в России зарегистрировано 187 859 заболевших коронавирусом – из 85 субъектов, скончалось 1723 человека, побороли вирус – 26 608 человек. Также, как сообщается, было проведено около пяти миллионов тестов.

Если говорить по регионам, то больше всего заболевших – в Москве (5846), далее идет Подмосковье (918), Санкт-Петербург (375), Нижегородская область (276) и Свердловская (155).