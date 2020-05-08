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Кудрин считает, что поддерживать надо весь малый бизнес

08.05.2020 09:35
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Кудрин считает, что поддерживать надо весь малый бизнес

Глава Счетной палаты убежден, что поддержку нужно оказывать всему малому и среднему бизнесу. Из-за этого будет «удвоен и утроен» объем выделяемой помощи, однако в данный момент в этом есть необходимость.

Тех мер, которые уже приняты на сегодняшний день в отношении бизнеса, недостаточно – с таким заявлением глава СП выступил в эфире YouTube-канала «Редакция». В связи с чем, как считает Алексей Кудрин, необходимо поддержать экономику еще как минимум одним триллионом рублей.

«… Расширить меры поддержки для малого и среднего бизнеса не только по пострадавшим отраслям, а на весь малый и средний бизнес. Да, это удвоит и утроит объем поддержки по этой категории предприятий, но сегодня на это надо пойти», — подчеркнул Кудрин.

Высказался Кудрин и относительно прямых выплат населению. По его словам, выдавать средства всем «поголовно» не стоит, так как это в конечном итоге окажется неэффективной мерой «с точки зрения расходования средств, которых не так много». При этом нужно сосредоточиться на оказании помощи тем, «кто именно страдает».

Третий пакет мер

Сейчас в правительстве обсуждают третий пакет мер, направленный на поддержку экономики, который будет восстанавливать нормальный ритм ее работы после того, как произойдет поэтапное снятие ограничений из-за коронавирусной пандемии.

Напомним, что ранее кабмином уже было принято два пакета мер для поддержки отраслей, которые пострадали от коронавируса. В частности, наиболее пострадавшие компании могут рассчитывать на отсрочку аренды и налогов (исключением является НДС) и субсидии на выплату заработных плат сотрудникам.

Суть третьего пакета состоит в том, чтобы помочь компаниям выйти из вынужденных каникул, и оказать помощь после двухмесячной остановки, поддержав с оборотным капиталом.

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