Пушков: учения НАТО в Баренцевом море не имеют смысла

В учениях НАТО в Баренцевом море принимают участие американские эсминцы «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» и корабль снабжения «Сапплай», а также фрегат Королевского военно-морского флота Великобритании «Кент».

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал учения НАТО в Баренцевом море в непосредственной близости от границы Российской Федерации. По его словам, проведением учений в условиях мировой пандемии коронавируса, Альянс в очередной раз продемонстрировал свою «бессмысленность». При этом сенатор подчеркнул, что Норвегия отказалась участвовать в проводимом НАТО мероприятии, сочтя учения "ненужными и опасными", пишет РБК.