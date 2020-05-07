"Академик Черский" направляется в Германию

Российское судно, которое способно завершить строительство газопровода"Северный поток - 2", вышло из Калининграда и направилось в порт Германии.

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский", принадлежащее компании Газпром, направляется в Германию. Это следует из информации, предоставленной порталом Marine Traffic. Пунктом назначения трубоукладчика значится немецкий порт Мукран, расположенный на острове Рюген, где находится логистический терминал российского проекта "Северный поток - 2". Известно, что в терминале хранятся материалы для газопровода, включая и необходимые для работ трубы. Также сообщается, что в Мукране уже находится баржа "Фортуна", принадлежащая компании МРТС.