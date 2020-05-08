Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
08 МАЙ, 11:18 МСК
USD (ЦБ)    74,1169
EUR (ЦБ)    80,0611

08 МАЙ, 11:18 МСК
USD (ЦБ)    74,1169
EUR (ЦБ)    80,0611
Все для победы Коронавирус

Россиянам советуют носить документы на жилье при выходе на улицу

08.05.2020 08:55
Комментарии
Россиянам советуют носить документы на жилье при выходе на улицу

Если гражданин находится на самоизоляции не по месту своей прописки, то ему необходимо носить с собой документы, подтверждающие место проживания.

При выходе на улицу во время самоизоляции россиянам нужно иметь при себе не только документ удостоверяющий личность, но и документы подтверждающие место проживания, такие, как договор купли-продажи или найма недвижимости. С такими рекомендациями выступила Судебно-экспертная палата (СЭП) России. По словам специалистов СЭП, во время проверки сотрудники правоохранительных органов должны иметь четкое подтверждение личности гражданина и места его проживания, а в случае невозможности их подтверждения гражданин может быть доставлен в отделение полиции для выяснения личности, пишет ТАСС.

Комментировать (без регистрации)
В столице назвали суммы штрафов за отсутствие маски в транспорте
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Налоги и отсутствие перспектив. Павел Дуров раскритиковал жизнь в США

Налоги и отсутствие перспектив. Павел Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика

Белоруссия переходит на нефть из США. Лукашенко обыграл Путина

Белоруссия переходит на нефть из США. Лукашенко обыграл Путина
Экономика

Саудовская Аравия завершила ценовую войну против России

Саудовская Аравия завершила ценовую войну против России
Экономика

Половина магазинов закроется. Правительство России убило бизнес

Половина магазинов закроется. Правительство России убило бизнес
Экономика 1

В Москве ввели масочный режим. 300 тысяч жителей столицы заражены

В Москве ввели масочный режим. 300 тысяч жителей столицы заражены
Политика

Борис Осятинский: «Наша цель – поднять в небо как можно больше самолетов Великой Отечественной»

Борис Осятинский: «Наша цель – поднять в небо как можно больше самолетов Великой Отечественной»
Интервью и комментарии

Узнай, страна

В Ленобласти вышел на ходовые испытания первый российский краболов, построенный по инвестквотам

В Ленобласти вышел на ходовые испытания первый российский краболов, построенный по инвестквотам

В Ростовской области в полном объеме заработала Каменская ветроэлектростанция

В Ростовской области в полном объеме заработала Каменская ветроэлектростанция

В Курской области на Курской АЭС-2 установили каркас шахты реактора и первое крупное оборудование

В Курской области на Курской АЭС-2 установили каркас шахты реактора и первое крупное оборудование

Ульяновск получил одобрение РАН и 55 тысяч голосов за присвоение звания «Город трудовой доблести»

Ульяновск получил одобрение РАН и 55 тысяч голосов за присвоение звания «Город трудовой доблести»

Новости дня

10:40 Семьи медиков, скончавшихся от COVID-19, получат 2,7 млн рублей Семьи медиков, скончавшихся от COVID-19, получат 2,7 млн рублей
Кудрин считает, что поддерживать надо весь малый бизнес
Кудрин считает, что поддерживать надо весь малый бизнес
09:53 Пушков: учения НАТО в Баренцевом море не имеют смысла Пушков: учения НАТО в Баренцевом море не имеют смысла
07 МАЙ, 23:26 В столице назвали суммы штрафов за отсутствие маски в транспорте В столице назвали суммы штрафов за отсутствие маски в транспорте
07 МАЙ, 22:23 Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая
07 МАЙ, 20:35 Уровень витамина D играет роль в показателях смертности от COVID-19 Уровень витамина D играет роль в показателях смертности от COVID-19
07 МАЙ, 19:53 Минздрав: коронавирус будет активно распространяться в России до июня Минздрав: коронавирус будет активно распространяться в России до июня
В Италии создана первая в мире вакцина, которая убивает коронавирус
В Италии создана первая в мире вакцина, которая убивает коронавирус
07 МАЙ, 18:52 Путин провел телефонные переговоры с Трампом Путин провел телефонные переговоры с Трампом

Узнай, страна!

07 МАЙ, 14:32 В Ленобласти вышел на ходовые испытания первый российский краболов, построенный по инвестквотам В Ленобласти вышел на ходовые испытания первый российский краболов, построенный по инвестквотам
В Санкт-Петербурге подготовлен второй пакет мер по поддержке бизнеса
В Санкт-Петербурге подготовлен второй пакет мер по поддержке бизнеса
07 МАЙ, 14:13 В Ростовской области в полном объеме заработала Каменская ветроэлектростанция В Ростовской области в полном объеме заработала Каменская ветроэлектростанция
07 МАЙ, 13:27 В Курской области на Курской АЭС-2 установили каркас шахты реактора и первое крупное оборудование В Курской области на Курской АЭС-2 установили каркас шахты реактора и первое крупное оборудование
06 МАЙ, 14:47 Ульяновск получил одобрение РАН и 55 тысяч голосов за присвоение звания «Город трудовой доблести» Ульяновск получил одобрение РАН и 55 тысяч голосов за присвоение звания «Город трудовой доблести»
06 МАЙ, 14:21 На Курской ТЭЦ завершили реконструкцию второй газотурбинной установки более чем за 0,5 млрд рублей На Курской ТЭЦ завершили реконструкцию второй газотурбинной установки более чем за 0,5 млрд рублей
06 МАЙ, 14:06 В Санкт-Петербурге успешно завершили испытания главного турбогенератора для атомного ледокола «Урал» В Санкт-Петербурге успешно завершили испытания главного турбогенератора для атомного ледокола «Урал»
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
06 МАЙ, 13:40 На Ямале проложили 900 метров газопровода под рекой Мессояха на глубине 12 метров для попутного газа На Ямале проложили 900 метров газопровода под рекой Мессояха на глубине 12 метров для попутного газа
05 МАЙ, 11:27 В Московской области завершили основной этап строительства гидроузла Белоомут для судоходства на Оке В Московской области завершили основной этап строительства гидроузла Белоомут для судоходства на Оке
05 МАЙ, 10:55 В Челябинске завод автокранов ввел в эксплуатацию окрасочный комплекс, не имеющий аналогов в России В Челябинске завод автокранов ввел в эксплуатацию окрасочный комплекс, не имеющий аналогов в России
05 МАЙ, 10:38 В Ульяновской области «УАЗ» выпустил новую модификацию реанимобиля с оборудованием высшего разряда В Ульяновской области «УАЗ» выпустил новую модификацию реанимобиля с оборудованием высшего разряда
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter