В столице назвали суммы штрафов за отсутствие маски в транспорте

Штрафы за нарушение масочного режима составят до 5 тысяч рублей.

Об этом сообщил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Чиновник также заметил, что горожане, не надевшие маску в общественном транспорте, будут оштрафованы на 5 тысяч рублей, а в прочих общественных местах - на 4 тысячи рублей. Он пояснил, что подобные санкции предусмотрены КоАП Москвы.

Прежде появилась информация о том, что с 12 мая все жители мегаполиса будут обязаны носить медицинские маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах и ТЦ. Сеть продаж медицинских масок и перчаток в городе будет расширена. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук можно будет приобрести не только в аптеках и магазинах, но и в метро, пишет gazeta.ru.