Европейские астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру

Астрономы из ESO и других исследовательских организаций обнаружили ближайшую к Земле черную дыру, расположенную всего в 1 011 световых лет от нашей солнечной системы в звездной системе HR 6819.

По словам исследователей, это первая черная дыра с двумя звездными спутниками, которые настолько яркие, что их можно наблюдать без какого либо приспособления. Однако саму черную дыру увидеть нельзя. Астрономы обнаружили ее, исследуя, то, что они считали двойной звездной системой или двумя звездами, вращающимися вокруг общего центра масс.

Для наблюдения был использован 2.2-метровый телескоп MPG/ ESO в обсерватории ESO Ла Силья (Чили). Проанализировав наблюдения, астрономы были поражены тем, что в системе присутствует еще один объект: черная дыра.

Не смотря на то, что исследователи не могли непосредственно наблюдать за черной дырой, они определили ее присутствие на основе ее гравитационных взаимодействий с остальными объектами в системе.

Исследование показало, что одно из двух светил вращается вокруг невидимого объекта каждые 40 дней, а другое находится на гораздо большем расстоянии от черной дыры.

«Скрытый объект, масса какого, практически, в несколько раз превышает массу нашего Солнца, может быть только черной дырой», - сообщил Thomas Rivinius, ученый из ESO.

Система HR 6819 содержит ближайшую к Голубой планете черную дыру, о которой мы теперь знаем, добавил он.

Вторая ближайшая к нашей планете черная дыра расположена на расстоянии примерно 3000 световых лет от Земли в созвездии Единорога. Но, по словам астрономов, могут быть и другие «скрытые» черные дыры, которые еще предстоит обнаружить исследователям.

Астрофизики подсчитали, что в нашей галактике миллионы черных дыр, пишет livescience.com.

Скрытая черная дыра в системе HR 6819 не испускает ярких рентгеновских лучей при сильном взаимодействии со своими спутниками. Астрономы надеются, что данное открытие поможет найти больше подобных черных дыр в нашей галактике.