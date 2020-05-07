Титов: каждая неделя ограничений увеличивает потери бизнеса

Многие представители малого и среднего бизнеса "не дотянут" до снятия ограничений.

Каждая неделя продления ограничений, введенных в России из-за эпидемии коронавируса, увеличивает потери бизнеса. Так считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, многие компании, особенно в сферах наиболее пострадавших от коронавируса, уже не смогут открыться после снятия режима ограничений, а особенно сильный ущерб получают предприятия сферы услуг и розничной торговли.

При этом Титов отметил возобновление работы промышленных и строительных предприятий в Москве, заявляя, что их открытие несет не меньшую угрозу инфицирования, чем работа небольшого магазина. И если власти нашли возможным решить эпидемиологическую проблему на заводах и строительных площадка, то это можно сделать и в небольшом частном бизнесе.