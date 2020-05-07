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Андрей Белоусов: Россия вступает в сложный период

07.05.2020 12:13
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Андрей Белоусов: Россия вступает в сложный период

Во время совещания по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы врио председателя правительства предупредил, что нашей стране придется столкнуться со сложным экономическим периодом.

Ожидания превышены

«Могу сказать, что мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики», - цитирует РИА Новости Белоусова.

Вместе с этим врио премьер-министра отметил, что сегодня компаниям малого бизнеса предоставляются разные льготы. В частности, в активном режиме они подают заявки на кредиты по заработным платам. При этом уровень их объема превышает ожидания правительства.

«… Динамика выдачи льготных зарплатных кредитов сейчас увеличивается, если говорить по заявкам, примерно на 2 тысячи заявок в день, в сутки», - проинформировал Белоусов.

В предпраздничный период общая сумма заявок составила около 80 миллиардов, что оказалось больше запланированного. А это в свою очередь может привести к тому, что все установленные лимиты могут быть выбраны в середине мая.

Ситуация в России

Что касается ситуации с распространением инфекции, то за сутки в России был выявлен 11 231 случай заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составляет 177 160 человек. Примерно 48% новых случаев заболевания выявлены как контактные и не проявляют клинических проявлений. Больше всего новых случаев выявлено в следующих регионах: Москва - 6 703, Подмосковье – 842, Нижегородская область – 312, Санкт-Петербург – 306.

Что касается снятия ограничений из-за коронавируса, то это будет происходить в несколько этапов, о чем глава Роспотребнадзора Анна Попова проинформировала в ходе видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным. Вместе с этим, как отмечается, принимать решение о смягчении самоизоляционного режима предстоит принимать губернаторам.

Сначала будет разрешено заниматься спортом на улице, а также прогулки с детьми. Кроме этого, работать смогут компании из сферы торговли и услуг с ограниченной площадью. Во время второго этапа разрешатся прогулки с членами семьи, будут открыты школы и вузы, а также более крупные торговые точки.

В третьей стадии можно будет гулять по скверам и паркам, однако при этом необходимо будет соблюдать дистанцию. В этот же период планируется открыть предприятия сферы торговли и услуг, а также все школы и вузы, гостиницы, кафе и рестораны.

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