В России может не быть пика инфицирования COVID-19

По мнению эксперта Роспотребнадзора, пик инфицирования коронавирусом будет сглаженным и не слишком заметным.

В России может не быть пика коронавируса. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин. Он считает, что те меры, которые принимают власти столицы для сдерживания распространения инфекции, помогут "сгладить" пик по коронавирусу и пройти "фазу повышенной заболеваемости не столь заметно". Его мнение, заявил Акимкин, подтверждает и кривая инфицирования коронавирусом в Москве, которая была бы совсем иной, если бы Россию ожидал пик заболеваемости, пишет РИА Новости.