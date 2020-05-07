За сутки медики обнаружили 11231 инфицированного коронавирусом в России

Общее количество заболевших в России достигло 177160 человек.

За минувшие сутки медики обнаружили 11231 инфицированного коронавирусом в России. Общее количество зараженных достигло 177160 человек, 23803 человека выздоровели от инфекции, 1625 пациентов скончались.

Больше всего инфицированных COVID-19 обнаружено Москве. За сутки выявлено 6703 инфицированных, а общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице достигло 92676.