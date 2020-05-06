Строительные и промышленные предприятия возобновят свою работу в столице с 12 мая

Сразу после майских праздников смогут возобновить работу строительные и промпредприятия города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросам ранее принятых мер по поддержке экономики и соцсферы с участием Владимира Путина.

По словам столичного градоначальника, запуск предприятий даст работу порядка 500000 жителям города, а также простимулирует российскую экономику, так как заказы московских предприятий создают почти 3,5 млн рабочих мест по всей России.

В частности, речь идет о машиностроительных предприятиях, строительной отрасли и ряде других сфер, разъяснил чиновник.

Также будут учитываться рекомендации санитарных служб для установки рабочих режимов и других вопросов, пишет rg.ru.