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Строительные и промышленные предприятия возобновят свою работу в столице с 12 мая

06.05.2020 23:59
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Строительные и промышленные предприятия возобновят свою работу в столице с 12 мая

Сразу после майских праздников смогут возобновить работу строительные и промпредприятия города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросам ранее принятых мер по поддержке экономики и соцсферы с участием Владимира Путина.

По словам столичного градоначальника, запуск предприятий даст работу порядка 500000 жителям города, а также простимулирует российскую экономику, так как заказы московских предприятий создают почти 3,5 млн рабочих мест по всей России.

В частности, речь идет о машиностроительных предприятиях, строительной отрасли и ряде других сфер, разъяснил чиновник.

Также будут учитываться рекомендации санитарных служб для установки рабочих режимов и других вопросов, пишет rg.ru.

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