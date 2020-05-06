Уровень экономической активности в России снизился на 33%
06.05.2020 20:25
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Специалисты Минэкономразвития представили данные по уровню экономической активности в стране.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что уровень экономической активности в России по состоянию на конец апреля снизился почти на треть по сравнению с периодом до начала эпидемии коронавируса в стране. Снижение, согласно данным специалистов ведомства, произошло на 33%. Эксперты министерства рассчитывают уровень экономической активности в стране основываясь на следующих показателях:
- степени потребления электроэнергии;
- перевозки грузов по информации из системы "Платон";
- уровне погрузки на ж/д транспорте;
- обороте предприятий занятых в сфере торговли и услуг, данные по которым учитываются по контрольно-кассовой технике;
- экспорте и импорте товаров, информация по которым поступает от сотрудников таможни, пишет РИА Новости.
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