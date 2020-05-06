Количество безработных в России за два месяца увеличилось на 735 тыс. человек

Общее количество безработных в России достигло 1 млн 243 тыс. человек.

Во время совещания с президентом России Владимиром Путиным о постепенном смягчении режима ограничений, глава Минтруда Антон Котяков заявил, что за период с начала марта по конец апреля в России зафиксировано 735 тыс. безработных. Общее количество безработных в стране достигло 1 млн 243 тыс. человек. Также, министр сообщил, что начиная с 30 марта те россияне, которые лишились работы в период с 1 марта текущего года, имеют право на получение повышенных выплат в размере одного МРОТ (12130 рублей). По его словам, для выплаты повышенных пособий правительство выделило порядка 1,8 млрд рублей, пишет РБК.