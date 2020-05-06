Открытие предприятий сферы услуг в Москве является преждевременным

Салоны красоты, парикмахерские, торговые точки и другие предприятия сферы услуг не возобновят работу в ближайшее время.

Власти Москвы считают, что открытие предприятий торговли и сферы услуг в столице сможет спровоцировать увеличение числа инфицированных коронавирусом. Об этом во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, посвященного выходу из режима ограничений, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, эпидемиологическая ситуация в столице не дает возможности возобновить работу предприятий сферы обслуживания и торговли, пишет РИА Новости.