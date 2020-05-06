ЕГЭ могут перенести на конец лета

Сдачу ЕГЭ могут перенести на конец июля или начало августа.

Министр просвещения России Сергей Кравцов ранее заявлял, что сдача ЕГЭ в России начнется 8 июня, тем не менее эта дата может быть перенесена исходя из эпидемиологической ситуации, а решение о переносе может быть принято после 12 мая. Теперь, собственный источник Интерфакса в правительстве сообщил, что ЕГЭ, вероятно, будет отложен на середину июля или начало августа. Тем не менее окончательного решения о ситуации еще не принято.