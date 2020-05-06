В ГД нашли решение проблемы зарплат на неработающих предприятиях

Сотрудников компаний неработающих из-за коронавируса можно привлекать к общественным работам.

В Госдуме предложили ввести практику общественных работ для тех компаний и предприятий, которые остановили работу в условиях распространения эпидемии коронавируса. С таким предложением выступил зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов. По его словам, такая практика поможет компаниям сохранить своих сотрудников, а у работников появится возможность заработать деньги. Фаррахов напомнил, что подобная практика применялась после мирового кризиса 2008 года, пишет РИА Новости.