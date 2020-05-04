В МИД РФ рассказали, когда восстановится спрос на нефть

Ранее нефтедобывающие страны договорились о сокращении добычи сырья для стабилизации ситуации на рынке нефти.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин в интервью РИА Новости заявил, что спрос на нефть восстановится после того, как экономическая активность стран начнет улучшаться после снятия ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Также он напомнил, что ранее нефтедобывающие государства договорились о сокращении добычи сырья для стабилизации ситуации на рынке нефти.