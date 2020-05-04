Германия поддержала завершение строительства СП-2

В конце декабря 2019 года США ввели санкции против "Северного потока - 2".

Правительство Германии выразило надежду, что энергетический проект "Северный поток - 2" будет достроен. Берлин отметил, что страна по-прежнему позитивно относится к газопроводу и будет оказывать политическую поддержку тем компаниям, которые участвуют в реализации трубопровода. В парламенте добавили, что немецкая сторона рассматривает строительство "Северного потока - 2" как экономический проект.

Также правительство Германии заявило, что республика не собирается отвечать на санкции Соединенных Штатов Америки в отношении газопровода, пишет РБК.

Напомним, что в конце декабря прошлого года американский президент Дональд Трамп ввел ограничительные меры против энергетического проекта "Северный поток - 2", потребовав от компаний немедленно прекратить работы по строительству трубопровода.