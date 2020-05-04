Минздрав: России еще далеко до выхода на пик по заражаемости COVID-19

РФ еще не вышла на пик по заболеваемости коронавирусом из-за того, что граждане нарушают режим самоизоляции.

Россия еще не вышла на пик по инфицированию COVID-19, стране до этой точки еще далеко. Об этом в понедельник рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения, ссылаясь на главного внештатного пульмонолога ведомства, член-корреспондента Российской академии наук Сергея Авдеева. В сообщении также сказано, что это связано с тем, что российские граждане не соблюдают режим самоизоляции, пишет "Известия".