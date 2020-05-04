Попова: ограничения сохранятся до появления вакцины от коронавируса

Если жители страны не начнут нарушать самоизоляцию, то ближе к 12 мая, возможно, ряд ограничительных мер будет отменен.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что в России некоторые ограничения сохранятся до появления лекарства или вакцины от коронавирусной инфекции. По ее словам, невозможно полностью блокировать распространение новой вирусной пневмонии на территории РФ, поэтому ряд мер будет действовать до появления защиты от COVID-19. Попова отметила, что особое внимание будет уделено пожилым гражданам и людям с хронической патологией.

Помимо этого глава Роспотребнадзора напомнила, что режим повышенной готовности из-за коронавируса будет сниматься постепенно. Также она добавила, если жители страны не начнут нарушать самоизоляцию, то ближе к 12 мая, возможно, некоторые ограничительные меры будут отменены, пишет РИА Новости.