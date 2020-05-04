Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
04 МАЙ, 20:38 МСК
USD (ЦБ)    72,7263
EUR (ЦБ)    79,1189

04 МАЙ, 20:38 МСК
USD (ЦБ)    72,7263
EUR (ЦБ)    79,1189
Все для победы Коронавирус

Попова: ограничения сохранятся до появления вакцины от коронавируса

04.05.2020 17:35
Комментарии
Попова: ограничения сохранятся до появления вакцины от коронавируса

Если жители страны не начнут нарушать самоизоляцию, то ближе к 12 мая, возможно, ряд ограничительных мер будет отменен.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что в России некоторые ограничения сохранятся до появления лекарства или вакцины от коронавирусной инфекции. По ее словам, невозможно полностью блокировать распространение новой вирусной пневмонии на территории РФ, поэтому ряд мер будет действовать до появления защиты от COVID-19. Попова отметила, что особое внимание будет уделено пожилым гражданам и людям с хронической патологией.

Помимо этого глава Роспотребнадзора напомнила, что режим повышенной готовности из-за коронавируса будет сниматься постепенно. Также она добавила, если жители страны не начнут нарушать самоизоляцию, то ближе к 12 мая, возможно, некоторые ограничительные меры будут отменены, пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
Президент проведет совещание по поэтапному снятию ограничений из-за COVID-19
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Германия политически поддержит «Северный поток-2». Но достроят ли его?

Германия политически поддержит «Северный поток-2». Но достроят ли его?
Экономика

У правительства кончается валюта. Будут экономить на госзакупках

У правительства кончается валюта. Будут экономить на госзакупках
Экономика

Триллион рублей потеряли банки на фоне кризиса. Кто вышел в «кэш»?

Триллион рублей потеряли банки на фоне кризиса. Кто вышел в «кэш»?
Экономика

«Час Земли». Борьба с изменением климата или отказ от индустриальной цивилизации?

«Час Земли». Борьба с изменением климата или отказ от индустриальной цивилизации?
Наука и технологии

Энергия солнца, ГМО и необычные астрономические явления. ТОП-10 новостей науки за апрель

Энергия солнца, ГМО и необычные астрономические явления. ТОП-10 новостей науки за апрель
Наука и технологии

Германия отказалась от «Северного потока-2». Газопровод ждут ограничения

Германия отказалась от «Северного потока-2». Газопровод ждут ограничения
Экономика 25

Узнай, страна

В Грозном открыли новый инфекционный корпус Республиканской детской больницы им. Елизаветы Глинки

В Грозном открыли новый инфекционный корпус Республиканской детской больницы им. Елизаветы Глинки

В Нижнем Новгороде судостроители сдали два многоцелевых сухогруза «Пола Анастасия» и «Пола Ярослава»

В Нижнем Новгороде судостроители сдали два многоцелевых сухогруза «Пола Анастасия» и «Пола Ярослава»

В Волгограде завершили комплексную реставрацию самого высокого в РФ и Европе монумента «Родина-мать»

В Волгограде завершили комплексную реставрацию самого высокого в РФ и Европе монумента «Родина-мать»

ТОП-10 достижений недели: как в России в новой реальности работали верфи, домны, электростанции?

ТОП-10 достижений недели: как в России в новой реальности работали верфи, домны, электростанции?

Новости дня

20:20 В МИД РФ рассказали, когда восстановится спрос на нефть В МИД РФ рассказали, когда восстановится спрос на нефть
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
19:49 Германия поддержала завершение строительства СП-2 Германия поддержала завершение строительства СП-2
18:24 Минздрав: России еще далеко до выхода на пик по заражаемости COVID-19 Минздрав: России еще далеко до выхода на пик по заражаемости COVID-19
16:31 Президент проведет совещание по поэтапному снятию ограничений из-за COVID-19 Президент проведет совещание по поэтапному снятию ограничений из-за COVID-19
15:00 Россиянам объяснили порядок оплаты нерабочих дней с 6 по 8 мая Россиянам объяснили порядок оплаты нерабочих дней с 6 по 8 мая
13:54 Правительство выделило регионам 2 млрд рублей на поддержку МСБ Правительство выделило регионам 2 млрд рублей на поддержку МСБ
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12:23 За сутки в России 10581 человек заразились COVID-19 За сутки в России 10581 человек заразились COVID-19

Узнай, страна!

14:44 В Грозном открыли новый инфекционный корпус Республиканской детской больницы им. Елизаветы Глинки В Грозном открыли новый инфекционный корпус Республиканской детской больницы им. Елизаветы Глинки
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
14:06 В Нижнем Новгороде судостроители сдали два многоцелевых сухогруза «Пола Анастасия» и «Пола Ярослава» В Нижнем Новгороде судостроители сдали два многоцелевых сухогруза «Пола Анастасия» и «Пола Ярослава»
13:18 В Волгограде завершили комплексную реставрацию самого высокого в РФ и Европе монумента «Родина-мать» В Волгограде завершили комплексную реставрацию самого высокого в РФ и Европе монумента «Родина-мать»
01 МАЙ, 09:41 ТОП-10 достижений недели: как в России в новой реальности работали верфи, домны, электростанции? ТОП-10 достижений недели: как в России в новой реальности работали верфи, домны, электростанции?
30 АПР, 15:12 В ЯНАО впервые в РФ методом геохимической съемки открыли новые участки с запасами 80 млн тонн нефти В ЯНАО впервые в РФ методом геохимической съемки открыли новые участки с запасами 80 млн тонн нефти
30 АПР, 14:36 В Московской области запустили самую мощную в регионе солнечную электростанцию В Московской области запустили самую мощную в регионе солнечную электростанцию
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
30 АПР, 14:16 В шести регионах РФ одновременно открыли многофункциональные военные медцентры для борьбы с COVID-19 В шести регионах РФ одновременно открыли многофункциональные военные медцентры для борьбы с COVID-19
30 АПР, 11:52 В Саратовской области начали строительство завода по производству керамзита и керамического кирпича В Саратовской области начали строительство завода по производству керамзита и керамического кирпича
30 АПР, 11:43 В Приморском крае впервые на Дальнем Востоке освоили производство корабельной мебели В Приморском крае впервые на Дальнем Востоке освоили производство корабельной мебели
30 АПР, 11:05 В Ульяновской области начались работы по модернизации птицефабрики за 0,5 млрд рублей В Ульяновской области начались работы по модернизации птицефабрики за 0,5 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter