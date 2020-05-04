Президент проведет совещание по поэтапному снятию ограничений из-за COVID-19

28 апреля Владимир Путин поручил соответствующим ведомствам подготовить рекомендации о постепенном выходе России из режима повышенной готовности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил агентству ТАСС, что российский лидер Владимир Путин планирует 6 мая провести совещание по вопросам реализации ранее принятых решений на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. По его словам, в ходе данной встречи будут обсуждаться рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер.

Напомним, что 28 апреля глава государства поручил соответствующим ведомствам подготовить рекомендации о постепенном выходе страны из режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.