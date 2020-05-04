Россиянам объяснили порядок оплаты нерабочих дней с 6 по 8 мая

Минтруда заявило, что зарплата сотрудников не должна уменьшится, если их трудовые обязанности в период вынужденных каникул не изменились.

Пресс-служба Роструда сообщила агентству ТАСС, что нерабочие дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере, как и в период вынужденных каникул в апреле 2020 года. Также в ведомстве напомнили, что в конце марта глава Российской Федерации Владимир Путин ввел режим нерабочих дней с сохранением заработной в связи с угрозой распространения коронавируса. В свою очередь, Министерство труда заявило, что заработная плата сотрудников не должна уменьшится, если их трудовые обязанности в период вынужденных каникул не изменились.