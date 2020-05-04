Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
04 МАЙ, 16:07 МСК
USD (ЦБ)    72,7263
EUR (ЦБ)    79,1189

04 МАЙ, 16:07 МСК
USD (ЦБ)    72,7263
EUR (ЦБ)    79,1189
Все для победы Коронавирус

Россиянам объяснили порядок оплаты нерабочих дней с 6 по 8 мая

04.05.2020 15:00
Комментарии
Россиянам объяснили порядок оплаты нерабочих дней с 6 по 8 мая

Минтруда заявило, что зарплата сотрудников не должна уменьшится, если их трудовые обязанности в период вынужденных каникул не изменились.

Пресс-служба Роструда сообщила агентству ТАСС, что нерабочие дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере, как и в период вынужденных каникул в апреле 2020 года. Также в ведомстве напомнили, что в конце марта глава Российской Федерации Владимир Путин ввел режим нерабочих дней с сохранением заработной в связи с угрозой распространения коронавируса. В свою очередь, Министерство труда заявило, что заработная плата сотрудников не должна уменьшится, если их трудовые обязанности в период вынужденных каникул не изменились.

Комментировать (без регистрации)
Правительство выделило регионам 2 млрд рублей на поддержку МСБ
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Германия политически поддержит «Северный поток-2». Но достроят ли его?

Германия политически поддержит «Северный поток-2». Но достроят ли его?
Экономика

У правительства кончается валюта. Будут экономить на госзакупках

У правительства кончается валюта. Будут экономить на госзакупках
Экономика

Триллион рублей потеряли банки на фоне кризиса. Кто вышел в «кэш»?

Триллион рублей потеряли банки на фоне кризиса. Кто вышел в «кэш»?
Экономика

«Час Земли». Борьба с изменением климата или отказ от индустриальной цивилизации?

«Час Земли». Борьба с изменением климата или отказ от индустриальной цивилизации?
Наука и технологии

Энергия солнца, ГМО и необычные астрономические явления. ТОП-10 новостей науки за апрель

Энергия солнца, ГМО и необычные астрономические явления. ТОП-10 новостей науки за апрель
Наука и технологии

Германия отказалась от «Северного потока-2». Газопровод ждут ограничения

Германия отказалась от «Северного потока-2». Газопровод ждут ограничения
Экономика 25

Узнай, страна

В Грозном открыли новый инфекционный корпус Республиканской детской больницы им. Елизаветы Глинки

В Грозном открыли новый инфекционный корпус Республиканской детской больницы им. Елизаветы Глинки

В Нижнем Новгороде судостроители сдали два многоцелевых сухогруза «Пола Анастасия» и «Пола Ярослава»

В Нижнем Новгороде судостроители сдали два многоцелевых сухогруза «Пола Анастасия» и «Пола Ярослава»

В Волгограде завершили комплексную реставрацию самого высокого в РФ и Европе монумента «Родина-мать»

В Волгограде завершили комплексную реставрацию самого высокого в РФ и Европе монумента «Родина-мать»

ТОП-10 достижений недели: как в России в новой реальности работали верфи, домны, электростанции?

ТОП-10 достижений недели: как в России в новой реальности работали верфи, домны, электростанции?

Новости дня

13:54 Правительство выделило регионам 2 млрд рублей на поддержку МСБ Правительство выделило регионам 2 млрд рублей на поддержку МСБ
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
12:23 За сутки в России 10581 человек заразились COVID-19 За сутки в России 10581 человек заразились COVID-19
03 МАЙ, 20:39 Правительство повысило авансы по госконтрактам до 50% Правительство повысило авансы по госконтрактам до 50%
03 МАЙ, 19:24 Ученые обнаружили еще одну причину высокой смертности от COVID-19 Ученые обнаружили еще одну причину высокой смертности от COVID-19
03 МАЙ, 18:07 Бывший канцлер ФРГ предложил отменить антироссийские санкции Бывший канцлер ФРГ предложил отменить антироссийские санкции
03 МАЙ, 17:13 Белоруссия не будет отменять парад Победы из-за коронавируса Белоруссия не будет отменять парад Победы из-за коронавируса
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
03 МАЙ, 15:53 Способное достроить СП-2 судно подошло к берегам Калининграда Способное достроить СП-2 судно подошло к берегам Калининграда

Узнай, страна!

14:44 В Грозном открыли новый инфекционный корпус Республиканской детской больницы им. Елизаветы Глинки В Грозном открыли новый инфекционный корпус Республиканской детской больницы им. Елизаветы Глинки
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
14:06 В Нижнем Новгороде судостроители сдали два многоцелевых сухогруза «Пола Анастасия» и «Пола Ярослава» В Нижнем Новгороде судостроители сдали два многоцелевых сухогруза «Пола Анастасия» и «Пола Ярослава»
13:18 В Волгограде завершили комплексную реставрацию самого высокого в РФ и Европе монумента «Родина-мать» В Волгограде завершили комплексную реставрацию самого высокого в РФ и Европе монумента «Родина-мать»
01 МАЙ, 09:41 ТОП-10 достижений недели: как в России в новой реальности работали верфи, домны, электростанции? ТОП-10 достижений недели: как в России в новой реальности работали верфи, домны, электростанции?
30 АПР, 15:12 В ЯНАО впервые в РФ методом геохимической съемки открыли новые участки с запасами 80 млн тонн нефти В ЯНАО впервые в РФ методом геохимической съемки открыли новые участки с запасами 80 млн тонн нефти
30 АПР, 14:36 В Московской области запустили самую мощную в регионе солнечную электростанцию В Московской области запустили самую мощную в регионе солнечную электростанцию
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
30 АПР, 14:16 В шести регионах РФ одновременно открыли многофункциональные военные медцентры для борьбы с COVID-19 В шести регионах РФ одновременно открыли многофункциональные военные медцентры для борьбы с COVID-19
30 АПР, 11:52 В Саратовской области начали строительство завода по производству керамзита и керамического кирпича В Саратовской области начали строительство завода по производству керамзита и керамического кирпича
30 АПР, 11:43 В Приморском крае впервые на Дальнем Востоке освоили производство корабельной мебели В Приморском крае впервые на Дальнем Востоке освоили производство корабельной мебели
30 АПР, 11:05 В Ульяновской области начались работы по модернизации птицефабрики за 0,5 млрд рублей В Ульяновской области начались работы по модернизации птицефабрики за 0,5 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter