Правительство выделило регионам 2 млрд рублей на поддержку МСБ

Средства будут направлены российским регионам на предоставление субсидий МСБ.

Кабинет министров распорядился выделить в 2020 году Министерству экономического развития Российской Федерации два миллиарда рублей из резервного фонда правительства. Уточняется, что эти средства будут направлены российским регионам на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу (МСБ) из-за ухудшения ситуации на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном ресурсе кабмина, пишет РИА Новости.