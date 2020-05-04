За сутки в России 10581 человек заразились COVID-19

За все время эпидемии в РФ коронавирус обнаружили у 145268 человек.

За прошедшие 24 часа в 82 регионах России выявлен 10581 новый случай инфицирования COVID-19. Наибольший прирост заразившихся зарегистрирован в Москве (5795 больных), Подмосковье (803 больных), Санкт-Петербурге (317 больных) и Мурманской области (280 больных), сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что за весь период пандемии COVID-19 в Российской Федерации новую вирусную пневмонию обнаружили у 145268 человек, из них 18095 человек вылечились, 1356 человек погибли от инфекции.