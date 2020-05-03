Ученые обнаружили еще одну причину высокой смертности от COVID-19

Исследователи связали высокую смертность от коронавируса с нехваткой витамина D.

Дефицит витамина D в организме повышает риск смертельного исхода от новой вирусной пневмонии. К такому выводу пришли исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. В докладе, опубликованном в журнале Research Square, сказано, что ученые обнаружили данную связь после того, как сравнили средние уровни витамина D у инфицированных со статистикой смертности от COVID-19 в 20 странах Европы, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на 3 мая в Российской Федерации общее число заразившихся новой вирусной пневмонией достигло 134687 человек, вылечились 16639 человек, 1280 пациентов умерли.