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Песков прокомментировал возможный уход Мишустина с поста премьера

01.05.2020 12:12
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Песков прокомментировал возможный уход Мишустина с поста премьера

Михаил Мишустин ушел на больничный из-за заражения COVID-19. И.о. премьера стал Андрей Белоусов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА Новости назвал "ерундой" публикации СМИ о том, что глава кабмина Михаил Мишустин может оставить свою должность после лечения от новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что в четверг, 30 апреля, премьер-министр на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что тест на инфекцию COVID-19 дал положительный результат. Кроме того он предложил назначить и.о. главы кабмина своего первого заместителя Андрея Белоусова. В свою очередь российский лидер пожелал Мишустину скорейшего выздоровления, а также подписал указ о назначении Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра.

Позднее издание "Медуза", ссылаясь на источники, опубликовало статью о том, что глава кабмина после выздоровления может оставить свой пост.

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