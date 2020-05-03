Способное достроить СП-2 судно подошло к берегам Калининграда

Трубоукладчик "Академик Черский" пришвартовался около Калининграда.

По данным сайта по отслеживанию судов Vesselfinder, принадлежащий "Газпрому" трубоукладчик "Академик Черский" сейчас остановился в Гданьском заливе, около побережья Калининградской области.

Ранее сообщалось, что судно, способное завершить строительство энергетического проекта "Северный поток - 2", подошло к датскому острову Борнхольм, где проходит недостроенный участок трубопровода, пишет РИА Новости.