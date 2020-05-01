Оператор СП-2 не согласился с регулятором ФРГ по требованиям газовой директивы ЕС

Стороны процесса должны направить ответ немецкому регулятору до 8 мая, после чего он объявит о своем окончательном решении.

Официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил, что оператор "Северного потока - 2" не согласен с предварительным решением Федерального сетевого агентства ФРГ (BNetzA) об отказе вывести энергетический проект из-под требований обновленной газовой директивы Евросоюза. Также он отметил, что Nord Stream 2 AG будет отстаивать свои права в данном вопросе после официального решения немецкого регулятора.

1 мая издание Handelsblatt, ссылаясь на документ Федерального сетевого агентства ФРГ, сообщило, что регулятор собирается отказать российскому проекту "Северный поток - 2" в нераспространении на него норм европейского регулирования, так как газопровод не успеют достроить к концу текущего месяца. По информации газеты, ответ немецкому регулятору должен поступить до 8 мая, после чего он объявит о своем окончательном решении, пишет ТАСС.