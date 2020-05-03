Пресс-секретарь премьера: Мишустин чувствует себя нормально

Борис Беляков заявил, что за состоянием главы правительства наблюдают врачи, лечение продолжается.

Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков 3 мая рассказал журналистам, что глава правительства Михаил Мишустин, заболевший новой коронавирусной инфекцией, чувствует себя нормально. По его словам, за состоянием премьера наблюдают врачи, лечение продолжается. Также Беляков подчеркнул, что Михаил Мишустин продолжает работать с документами и общается со своими коллегами в телефонном режиме, пишет ТАСС.

Напомним, что 30 апреля глава российского правительства в ходе онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что у него обнаружили коронавирус.