Армия России в 2020 году получит около 120 танков Т-72Б3М

02.05.2020 20:45 Комментарии

Т-72Б3М имеет усиленную защиту, а также улучшенные ходовые и боевые характеристики по сравнению с танком Т-72Б3.

До конца 2020 года танковые подразделения Сухопутных войск получат на вооружение свыше 120 модернизированных танков Т-72Б3М, заявили в Министерстве обороны Российской Федерации. Подчеркивается, что обновленная боевая машина имеет усиленную защиту, а также улучшенные ходовые и боевые характеристики по сравнению с танком Т-72Б3, сообщает "Интерфакс".