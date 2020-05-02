Кремль анонсировал обращение Путина к гражданам 9 мая

Глава РФ в день 75-летия Победы планирует обратиться ко всем жителям страны.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин 9 мая, в День Победы, собирается выступить с обращением ко всем российским гражданам после возложения цветов к Вечному огню, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в рамках интервью программе "Москва, Кремль. Путин" на ТК "Россия 1", пишет РИА Новости.