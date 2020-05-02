В столичном метро начнут продавать маски

Москвичи смогут купить маски в кассах метро или в специализированных ларьках.

Со следующей недели в московском метрополитене начнется продажа медицинских масок. Жители столицы смогут купить индивидуальные средства защиты органов дыхания в кассах метро или в специализированных ларьках и их стоимость не превысит аптечной. Об этом рассказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов. По его словам, такой шаг направлен на защиту здоровья и жизни российских граждан на фоне эпидемии новой коронавирусной инфекции. Таким образом, москвичи, которые забыли маску дома или не смогли купить ее в аптеке, смогут приобрести индивидуальные средства защиты органов дыхания при входе в столичное метро, пишет ТАСС.