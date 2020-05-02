В Москве могут ужесточить режим ограничений из-за COVID-19
Сергей Собянин заявил, что сейчас Москва находится не в самой худшей ситуации на фоне эпидемии коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на телеканале "Россия 1" сообщил о готовности ужесточить режим ограничительных мер в столице из-за новой коронавирусной инфекции, если этого потребует ситуация. По его словам, в первую очередь будет сокращена выдача цифровых пропусков для того, чтобы уменьшить количество людей на улицах, дорогах и в метро.
Также Собянин отметил, что сейчас Москва находится не в самой худшей ситуации на фоне эпидемии инфекции COVID-19 и система здравоохранения хорошо функционирует.
"Если мы увидим какую-то угрозу, то, конечно, ни минуты не буду сомневаться, будем выходить с предложением об ужесточении этих мер", - цитирует РИА Новости слова мэра столицы.
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