В Москве могут ужесточить режим ограничений из-за COVID-19

Сергей Собянин заявил, что сейчас Москва находится не в самой худшей ситуации на фоне эпидемии коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на телеканале "Россия 1" сообщил о готовности ужесточить режим ограничительных мер в столице из-за новой коронавирусной инфекции, если этого потребует ситуация. По его словам, в первую очередь будет сокращена выдача цифровых пропусков для того, чтобы уменьшить количество людей на улицах, дорогах и в метро.

Также Собянин отметил, что сейчас Москва находится не в самой худшей ситуации на фоне эпидемии инфекции COVID-19 и система здравоохранения хорошо функционирует.